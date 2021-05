Don Miguel Luján estaba sentado en las afueras de su vivienda, en el barrio La Cruz, de Turbaco. Los hijos de su primer matrimonio tratan de consolarlo mientras llora.

Allí recuerda los angustiosos momentos que vivió al intentar rescatar a su mujer con la que vivía en la actualidad, Cecilia Marimón Moreno, quien de manera accidental cayó a un pozo artesanal de 23 metros de profundidad que está en el patio de su casa.

“Yo le tiré una manguera para que ella se agarrara, pero lo único que sentía era unos quejidos de dolor. Le gritaba... ¡agárrate mija. Pero nada! Esto es duro compa”, relata mientras es consolado.

Luján explica que minutos antes se cambió de ropa, y antes de salir, se despidió de su mujer y de dos de las nietas que la acompañaban en ese momento. Ya habían pasado las 8 de la mañana de hoy.

“Yo salí. Cuando ya voy un poco más allá de la casa siento los gritos y me detengo para ver de dónde eran. Y luego siento que me llamaban, y cuando me devuelvo, veo que las nietas está gritando y diciendo que ‘Ceci’ cayó al pozo”, de inmediato el desespero y la angustia se apoderaron de él.

Al parecer, Cecilia Moreno acababa de barrer el patio de su casa, en la calle 16 de La Cruz, cerca al Tejódromo ‘Kike’ Castillo. El pozo tenía una placa de concreto y ella decidió sentarse en una silla que estaba justo allí encima para descansar un poco. Todo indica que esa placa estaba débil y cedió ante el peso de la mujer.

“Ella cayó con los pies hacia arriba. El golpe y el concreto que le cayó encima acabaron con su vida”, dice Luján.

El rescate

El Cuerpo de Bomberos de Turbaco, que está a pocos pasos del lugar de los hechos; miembros de la Defensa Civil y de la Policía Nacional hicieron presencia para intentar rescatar a la mujer con vida, pero todo fue infructuoso.

Por la profundidad del pozo y del estado en como quedó la señora, las labores de rescate debieron ser hechas de manera coordinada y con mucha paciencia, con el fin de sacar el cadáver en buenas condiciones y velar por la seguridad de los rescatistas.

Mientras tanto, vecinos, familiares y curiosos se encontraban en la sala, la terraza y la calle expectante al rescate de los organismos de socorro.

Cleiver Padilla, comandante del Cuerpo de Bomberos de Turbaco, explicó que fueron dos horas y 17 minutos los que se emplearon para el recate del cuerpo. “Hay que hacer una evaluación primero del lugar, la seguridad del equipo de rescate y qué tipo de maniobras se deben realizar para estos casos complejos”.

Aseguró, además, “una vez hecha la evacuación se buscó el sistemas de rescates verticales y se utilizaron trípodes, poleas, mosquetones, bloqueadores, cuerdas, arnés, entre otros elementos”.

Una vez rescatada, la Sijín hizo el levantamiento del cuerpo y fue llevado a Medicina Legal en Cartagena.