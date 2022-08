¡Dos condenadas! Con engaños secuestraron a juez de EE. UU. en Cartagena

Su mamá recibió una llamada y era Benny Cornelio quien le hablaba. “Me dijo: ‘mamá me secuestraron y me están pidiendo 33 mil dólares’. Después me pasó a un hombre que se ponía algo en la boca y este me dijo que quería 33 mil dólares”, indicó la progenitora del juez Osorio.

A Benny lo tenían en una casa del barrio Daniel Lemaitre, a donde llegó por cuenta propia con la joven el 11 de noviembre en la noche. Cayó en la trampa que le tendieron y allí lo sorprendieron otra mujer y un hombre que de inmediato le confirmaron que lo tenían secuestrado. Lea también: Presentan escrito de acusación contra presuntos secuestradores del juez Benny

Para el jueves 17 de noviembre quedó pactada en Barranquilla la entrega del dinero por parte de la mamá de Benny a los secuestradores. Cuando recibían $50 millones, el Gaula de la Policía capturó en esa ciudad a Erick Samir Hoyos Delgado y a Massiel Alejandra González Páez, la joven que sirvió de señuelo para el plan criminal.

Ese mismo día era rescatado el juez Benny Osorio en Daniel Lemaitre, en Cartagena. Allí aprehendieron a Lina Alexandra González Rodríguez, alias ‘la Machorra’; y a Andrés Stevenson Ramos Pastrana.