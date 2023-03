‘Don Putas’, ‘el Pollo’ y ‘Tito’, entre las 14 capturas del Clan del Golfo

Los 14 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía No. 1 Especializada de Bogotá para su judicialización por los presuntos delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tentativa de homicidio, extorsión, constreñimiento y desplazamiento forzado.

Más del operativo

Tropas del Gaula Militar Buenaventura y de los Batallones de Infantería de Marina No. 21 y No. 23 de la Armada de Colombia, e integrantes del CTI, llegaron hasta el área rural de Nuquí y del corregimiento El Valle, en Chocó, y lograron capturar a nueve personas, entre ellas una mujer. Así se le da cumplimiento a las órdenes de captura proferidas por la Fiscalía No. 1 Especializada Delegada para la seguridad territorial de Bogotá.