“Era intachable”

El padre de Carlos Javier es enfático en señalar que lo que se ha dicho de su hijo, una vez se perpetró el crimen, es totalmente falso, pues nunca ha estado involucrado con grupos irregulares o al margen de la ley.

“Él trabajaba manejando lanchas desde el muelle de La Bodeguita para una empresa de turismo. Llevaba unos tres meses en ese trabajo. Él se fue a arreglar las uñas donde esa joven. Queremos desmentir todo eso que se está diciendo sobre mi hijo, nunca perteneció a ningún grupo. Era trabajador, honrado y se lo puede preguntar a todo el que andaba con él”, expresó indignado Javier Enrique Mendoza Fuentes.

Un tío del joven asesinado, quien vivía en El Pozón, sector Ciudadela de La Paz, indicó que él salió de trabajar hacia el Mercado de Bazurto, donde fue a saludar a su madrastra y de allí, entes de llegar a su casa, decidió hacerse el arreglo de la uñas. “No tenía problemas con nadie, ni se metía con nadie”.

La señora Olga Álvarez sigue inconsolable. No deja de llorar. “Él era muy alegre, se jugaba con sus hermanos, era el mayor de mis cuatro hijo. Me cargaba, me decía, ‘mi vieja quiero seguir adelante, te quiero tener bien a ti y a mi hijo’. Él cuidaba mucho su trabajo”.