Ante las autoridades y los medios de comunicación, el líder social de Malambo, Atlántico, Kevin Lara Sanjuanelo denunció el ataque a bala que individuos realizaron en la madrugada de este lunes contra su residencia, ubicada en el barrio Bellavista de ese municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.

Lara Sanjuanelo dijo que no sabría decir quién fue el que lo atacó porque no había recibido amenazas antes ni tenía enemigos.

“Yo desconozco los móviles. En estos momentos en el municipio estoy realizando un liderazgo social para visibilizar algunas cosas que están pasando en el territorio y acompañando a las familias para el tema de las denuncias que tienen que ver con el manejo de los servicios públicos, haciendo limpieza en sectores afectados por el tema de las basuras. Esto me toma por sorpresa porque no he recibido amenazas por ningún medio, si yo supiera algo lo diría, pero no tengo ningún indicio”, dijo en diálogo con RCN Radio Barranquilla.