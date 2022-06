“Dios sí existe”: policía que se salvó de un atentado a bala en el Sur de Bolívar

Dura prueba

Por momentos la vida parecía escapársele pero su fortaleza, las cadenas de oración de sus compañeros policías adscritos al Departamento de Bolívar, la de todo un pueblo y la fe en Dios, lo mantenía luchando.

“En mi mente estaba fija la imagen de Dios que me sostenía. Yo dije Dios está conmigo, no me voy a morir”, narra desde una cama de hospital donde milagrosamente se recupera acompañado siempre de su hermana Ludys, quien desde que se enteró del hecho esa misma madrugada, no lo deja solo.

“Fueron momentos muy angustiantes, la ruta por Valledupar se hacía interminable pero llegamos y de inmediato los médicos corrieron a atenderlo. Mi hermano se salvó gracias a Dios”, cuenta la hermana del patrullero.

“Espero recuperarme del todo para volver a la Institución, a esa que llegué hace 14 años y la cual me ha dado grandes satisfacciones”, son las palabras de Jamer. El uniformado, de extracción muy humilde, es el último de nueve hermanos y el único que desde pequeño le llamó la atención ser policía. Vive en Henequén un corregimiento del municipio de Magangué, Bolívar, donde lo esperan con los brazos abiertos para celebrar el milagro de estar vivo. “Dios existe”, dice Navarro.