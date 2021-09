Dos familias se encuentran desesperadas por la repentina desaparición de sus seres queridos. Una de ellas en el municipio de Arjona, Bolívar, y la otra en el barrio Nelson Mandela, en Cartagena. Lea aquí: ¿La has visto? Buscan a joven desaparecida en Olaya Herrera

El primer desaparecido es John Jairo Verbel Polo, de 36 años, quien vive en Arjona y su familia no sabe de su paradero hace aproximadamente 22 días.

“Él salió de la casa a cobrar el ingreso solidario el día lunes 6 de septiembre, regresó el martes 7, me entregó parte del dinero, salió; y desde ese día no se nada de él”, comenta una tía de John Jairo, que también asegura que lo ha buscado por todos los pueblos y hospitales, pero no ha podido localizarlo.