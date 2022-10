¡Desalmados! A palazos mataron a ‘el Gallito’ en la sala de su casa

Un vecino, al notar que era casi eran casi las 8 de la noche del domingo y Guillermo no abría la puerta de su casa, decidió entrar la vivienda y fue allí cuando se encontró con la macabra escena. Dicen que su muerte pudo producirse en la tarde del sábado, pero serán las autoridades las que establezcan cómo murió.

“Me parte el alma enterarme de tan triste noticia. Una persona tan generosa, que jamás desconocía a su gente sin importar dónde o con quién se encontrara. No hay deuda que no se pague ni saldo que no se salde, mi amigo”, dijo un familiar en redes sociales.

“Cómo pudieron hacerle algo así a una persona que no se metía con nadie. Era un ser de Dios y ojalá las autoridades capturen al criminal que te hizo esto”, dijo otro internauta sobre el misterioso crimen.