La señora Miriam Josefina Bossio Villadiego, de 63 años, lleva dos años tratando de superar las secuelas físicas y sicológicas que sufrió por cuenta de un vecino del barrio que ingresó a su casa de manera imprevista y la violó. Ella asegura que el tipo estaba bajo los efectos del alcohol.

En la denuncia que puso ante la Fiscalía de Turbaco, el 18 de marzo del 2019, relata que era un joven de unos 28 años (hoy tendría 30), bajito y moreno. Ella vive en el barrio Las Cocás de ese mismo municipio y señala que esta persona reside relativamente cerca de ella.

“Ese día eran como las 4 de la tarde. Él se me metió por la sala y me cogió en el patio descuidada, me maltrató, me quitó lo que tenía y me violó”, recordó la señora. Ella se encontraba sola, y todo indica que el violador se habría demorado cerca de dos horas en la vivienda de la víctima.

Como pudo le avisó a una de sus nietas y decidieron poner el denuncio en la Fiscalía; además recibió valoración médica de Medicina Legal, en donde le diagnosticaron que efectivamente fue accedida carnalmente.

Desde ese entonces ha venido luchando para que el responsable pague por lo que le hizo, pero “parece que yo no existo para las autoridades”, manifiesta.

“Me amenaza”

Miriam Josefina dice que después de dos años no ha habido justicia por su caso, y que el abusador sexual anda suelto y ninguna autoridad ha hecho algo para capturarlo. Denuncia que donde la ve la amenaza y le dice palabras fuertes.

“Yo no puedo salir ni a la tienda. Donde me ve, se burla de mi y ha tratado de golpearme como para que yo siga sintiendo miedo. Ha tratado como de atropellarme con una moto en la que anda. Yo pido es que se haga justicia”, precisó.

Ella sigue viviendo prácticamente sola porque su hijos residen en otras zonas de Turbaco y lo que teme es que el violador pueda hacerle un daño que termine en consecuencias peores.

Otra de las cosas que dice que le preocupan es que ha ido a la Fiscalía y siempre le han dicho que la orden de captura muy pronto saldrá. Le pide ayuda a la Policía y estos dicen no poder hacer nada.

“Una sola mentira que lo van a capturar y nada. Él cuando hizo eso se fue del barrio y regresó, y ahora me tiene muy asustada. He acudido a ustedes como medio para que esto se dé a conocer a las luz pública y me ayuden. Estoy desesperada”, explicó.

El presunto violador ya está plenamente identificado y denunciado, y solo se está a la espera de que la justicia actúe, algo que no ocurre hace ya casi dos años.