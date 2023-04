“De corazón, pido perdón a su familia”: habló el cerebro del crimen de Pecci

“De corazón, pido perdón, no sabía que con esto íbamos a causar mucho daño. Perdón a su hijito, que le privamos la posibilidad de tener un papá”.

“Espero me tengan en cuenta con el principio de oportunidad”, dijo Correa en la audiencia, en la que, además, pidió perdón a Claudia Aguilera, al hijo de Marcelo Pecci y demás familiares.

El hombre, capturado en junio del año pasado en Medellín, agregó que no midió las consecuencias y no pensó que causaría tanto daño. Asimismo se comprometió a no volver a delinquir. Resaltó, además que mostró colaboración con la Fiscalía para la resolución del caso.