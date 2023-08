De 2 balazos asesinan a mayordomo en la finca en que trabajaba

La familia de Félix José no sabe, no es capaz de asegurar por qué mataron a bala al mayordomo de la finca en que lo encontraron. Cree que pudo deberse a un atraco, porque su celular no aparece, pero la moto en que se movilizaba sí la encontraron después.

En la noche del martes 22 de agosto estuvo en Bayunca, en la casa de su esposa, con quien tiene 4 hijos. La mujer habló con El Universal y asegura que ni ella ni el resto de familiares sabían de alguna amenaza contra su esposo. “Él salió de la casa a las 9 de la noche, lo balearon cuando iba de regreso a la finca.