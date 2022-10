¿Crimen o suicidio? Investigan muerte a bala de mujer en Camino del Medio

Dolor de madre

Hoy, en la sede de Medicina Legal, de Zaragocilla, estaba la madre y hermanas de Loraine. El dolor las carcome por dentro, pero la voz no se les corta para pedir justicia y verdad.

“Mi hija no se suicidó, eso lo siente mi corazón. Me dijeron que era que tenía muchas deudas, que tenía problemas económicos, pero nosotros sabemos que no es así. Ella el domingo habló con una tía y una prima y les contó que tenía situaciones complejas con su pareja, el papá de su hijo, por una tercera persona en la relación, pero no manifestó deseos de morirse ni nada”, relató la madre.

Loraine vivía con su marido, quien es militar y actualmente tiene turnos en Barranquilla; también con su suegra, que padece de Alzheimer y su hijito. “Gracias a Dios el niño estaba de visita donde una abuela y no presenció eso”, añadió la madre de Loraine.

La mujer estaba sola en la vivienda, ya que su marido se encontraba trabajando y ella supuestamente dejó dos cartas escritas que están en manos de la Fiscalía.