Moisés De la Cruz Ávila se forjó a punta de esfuerzo, tesón y trabajo en el barrio La María. Comenzó desde abajo y con el pasar de los años se hizo reconocido entre su comunidad como un próspero comerciante.

Con 57 años tenía tranquilidad y estabilidad. Era dueño de una ferretería y una tienda, y tenía otros locales en arriendo. Además, alquilaba andamios. Todos esos negocios están en una misma esquina, la calle 48 del sector Los Corales.

A Moisés era común verlo barrer todas las mañanas la puerta de la ferretería. El pasado 11 de febrero no fue la excepción. Muy temprano, a las 5:20 a. m., salió a limpiar la terraza y el sardinel. En eso estaba cuando pasaron dos sujetos y uno de ellos le disparó al pecho. La muerte fue inminente pese al esfuerzo de familiares y vecinos al llevarlo al CAP de La Esperanza.

Tres meses después, los parientes de De la Cruz Ávila no saben por qué lo asesinaron. No tienen claro si se trató de un hurto o era víctima de una extorsión. De lo que sí están seguros es que el comerciante cartagenero no había recibido amenazas y que aún la Fiscalía (a cargo de la investigación) no les ha informado de resultados de alguna diligencia, pese a que en su poder están videos de cámaras de seguridad del sector que captaron el momento del crimen.

“Mi papá comenzó tocando puertas. Siempre fue una persona trabajadora que luchó por tener lo que tenía. Él no tenía amenazas y hasta la fecha aún se desconoce la pista de los asesinos y las razones por las cuales fue asesinado. Quiero que las autoridades competentes pongan la lupa para que el caso de mi papá no quede en la impunidad”, manifiesta Lizeth De la Cruz Ortega, hija de la víctima.