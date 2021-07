“Lo que le hicieron a mi hijo no tiene nombre y solo espero que a esos tipos nunca le hagan lo mismo y que sus madres no sientan el dolor que ahora siento”.

Llorando, pero con mucha valentía, Johana expresa lo que siente su corazón. Al mayor de sus cinco hijos, Milton Medina Olmos, de 25 años, lo mataron en la tarde del sábado en la calle Cuberos Niño de La Esperanza. Según la Policía y testigos, tres sujetos en moto se le acercaron y uno de ellos le disparó en el rostro.

Milton fue auxiliado, pero lo ingresaron sin signos vitales al centro médico. Su madre recuerda esos momentos como los peores de su vida. “Yo vi todo. Vi cuando los tipos llegaron a la calle con el arma y luego se escuchó el disparó. Vi cuando huyeron y lo que hice fue perseguirlos, pero escaparon”, cuenta entre lágrimas.

La mujer agrega que “esos tipos son del sector La Amapola y les gusta buscar pelea por estos lados. Yo no sé si se querían venganza por algo, pero no entiendo por qué mataron a mi hijo si él no se metía con nadie. Él no estaba peleando, no estaba armado y tampoco tenía problemas con esos tipos, que son de unas pandillas conocidas como ‘Lo que sea’ y ‘Los 18’”.

La Policía Metropolitana reportó la captura de un hombre que estaría involucrado en el homicidio. “Se trata de alias ‘el Ratón’, quien de acuerdo con informaciones suministradas por la comunidad, sería una de las tres personas que participaron en el asesinato de Milton”, dijo la institución.

La Policía afirma que los otros implicados estarían plenamente identificados y que los siguen buscando. Johana dice que conoce muy bien a ‘el Ratón’.

“Una vez llegó a la casa, habló con el papá de Milton y todo. Yo lo que sé es que es un hombre de unos 40 años y que es señalado de cosas muy negativas en el barrio. Espero que se haga justicia, que capturen a los otros implicados y que esto no quede impune”, anotó.

