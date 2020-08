Crimen de registrador: ¿Por qué están libres los detenidos?

Las investigaciones para esclarecer el homicidio del abogado y registrador auxiliar Sergio Andrés Díaz Barrios, ocurrido el pasado 14 de julio en el barrio Los Alpes, siguen navegando en un mar de incertidumbre ante la controversia jurídica que en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento salió a relucir, luego que el abogado defensor de los capturados asegurara que había inconsistencias en el informe presentado por la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cartagena.

Aunque los dos sospechosos quedaron en libertad porque el fiscal del caso retiró la solicitud de medida de aseguramiento ante lo expuesto por la defensa, el ente acusador dice que Jorge Luis Pastrana Llanos y Erick Andrés Berrío Espitia siguen vinculados al proceso porque el juez de Control de Garantías avaló la legalidad de las capturas y la imputación de los cargos de homicidio agravado; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado; y hurto calificado y agravado.

“La Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a circunstancias que evidenciaron en el desarrollo de la audiencia, relacionadas con información recopilada por la Policía Judicial”, dice ese organismo.

Para el comandante de la Policía de Cartagena, general Henry Sanabria Cely, un cambio de fiscal en el caso pudo haber incidido en la decisión del juez en dejar en libertad a los retenidos. “El fiscal que asistió a la audiencia no fue el mismo que llevó el caso desde el principio. Por lo tanto, frente a las solicitudes de la defensa, el fiscal no las contradijo y por eso no hubo medida de aseguramiento”, indicó Sanabria Cely.

En lo que coinciden Policía y Fiscalía es que hay pruebas que demuestran la participación de los dos sujetos en el homicidio del penalista esa mañana del martes 14 de julio al salir de su casa, y que las personas que se ven en los videos en el momento de los hechos son los dos detenidos.