“Mi familia y yo estamos sumergidos en un profundo dolor por el asesinato de mi esposo Marcelo Pecci y su pérdida irreparable. El luto no es solo para sus familiares y allegados, sino para todo el país y la comunidad internacional”, inicia el escrito que Claudia Aguilera, esposa de Marcelo Pecci ha dado a conocer en su país esta tarde.

“También solicito respeto para mis familiares, sin dejar de agradecer a mis compañeros y colegas la empatía que me manifestaron”, expreso Claudia, indicando que no dará declaraciones a la prensa, pero que seguirá colaborando con las autoridades nacionales e internacionales en todo el proceso de investigación. Le puede interesar: “Fueron directo a él, a mí no me miraron”: esposa del fiscal Marcelo Pecci

“Valoro sus muestras de cariño y apoyo tanto conmigo como con el bebé que espero. Que la muerte del respetado y admirado Marcelo Daniel Pecci Albertini encuentre justicia y fortalezca la lucha contra el crimen organizado. En lo que a mi concierne, honraré la memoria de mi amado esposo y criaré a un excelente ser humano y ciudadano como lo fue su padre”, finaliza diciendo la periodista, quien estaba junto a Marcelo cuando lo asesinaron el pasado martes, a las 9:30 de la mañana, en las playas de la Isla de Barú.