“Creo que la tienen encerrada”: madre de mujer desaparecida hace 12 años

“Desde que mi hija desapareció mi vida no es la misma. Todo cambió y solo pienso en dónde puede estar, cómo se encuentra, qué le pasó. Siempre estoy esperando que llegue, por eso no me mudo de mi casa”. Dolorosas y con un toque de esperanza, así son las palabras de Norma Peñata Benítez sobre su hija Karina Cabarcas Peñata, desaparecida hace 12 años en el barrio Torices. La chica fue vista por última vez en la tarde del 20 de junio del año 2011, cuando tenía 19 años. Lea aquí: ¿Dónde está Karina Cabarcas? Su madre ahora tiene 65 años, trabaja interna en una vivienda de Turbaco y aún guarda fuerzas para buscar a su princesa, como le dice. “El día que ella desapareció yo no estaba en la casa, ella estaba con su abuela. Me dijeron que se fue con un chico, pero yo nunca lo conocí”, señaló. En Marbella Ese joven del que habla Norma es Richard Mercado Carmona, quien se vio con Karina esa tarde y al día siguiente hallaron su cuerpo flotando en las playas de Marbella. Karina fue buscada en la zona por mar y tierra. Ese día, la joven estudiante de turismo e idiomas, le dijo a su abuela que haría un mandado y no demoraría. Quizás fue solo una mentira piadosa y por eso no se vistió para salir, sino que se puso chanclas y ropa de estar en casa.

Norma ya no tiene las pertenencias de Karina porque “las doné a una iglesia”, pero conserva la esperanza de que aparecerá viva. En pasadas entrevistas ha dicho que siente que la joven no ha muerto y todavía tiene esa certeza en su corazón. Confiesa que hasta el último día de su vida la buscará. “Antes de la pandemia yo fui a la Fiscalía y allá nadie me dio razón de nada. Los investigadores no supieron darme nuevos datos, incluso, algunos ni sabían de la búsqueda de mi hija. Me siento desamparada”, dijo la madre. Lea también: Alexandrith, Kari y Yira: extrañas desapariciones de 3 mujeres en Cartagena Desde hace unos meses, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y derechos humanos han retomado la divulgación del caso por redes sociales y por las calles de Cartagena para que las autoridades sigan la búsqueda que, al parecer, fue suspendida.

//Foto: Mesa del Movimiento de Mujeres de Cartagena.

Por Manga, la Avenida Pedro de Heredia, el Mercado de Bazurto y La Castellana, entre otros sectores, hay carteles con el rostro de Karina y el número de teléfono de Norma. En el texto hay una pequeña descripción física de la joven, aunque ahora debe tener 31 años y quizás ha cambiado; sin embargo, su familia se aferra a que algún día alguien llame a decir que apareció.