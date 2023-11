Conmovedor adiós de su hija a turista estadounidense que mataron en Marbella

“El jueves 19 de octubre me arrebataron a mi (nuestro) papá (nosotros). Era su cumpleaños y no se merecía lo que le pasó. Solo quería disfrutar de su viaje de cumpleaños como siempre lo hace. Cualquiera que me conoce sabe que él era mi todo. Es muy difícil para mi imaginar la vida sin él ahora”.

Así despidió Takia Owens en su perfil de la red social Faceboook a su padre, Gregory Stewart Owens, el turista estadounidense que mataron en un atraco en Marbella, sector turístico de Cartagena.