Conductora de aplicación “se perdió” con regalos que serían entregados a niños

“Le escribo a la del DiDi y me dice que llega en 9 minutos, por eso calmo a nuestra representante”, contó la denunciante del robo. El carro era un Kia Rio-Black, de placas KFV344. También se dio a conocer que la representante, encargada de montarse en el carro y llegar con los regalos hasta el punto de encuentro, solo manifestó que no había visto el vehículo llegar y por eso se fue. “La llamé y me dice que ella cumplió, que no había nadie y por eso se fue, le dije que ahí estaba la muchacha esperándola, pero después apagó el celular y no apareció más” contó la denunciante. Lea: Tía prostituía a sobrina para cobrarle dinero extraviado: la sometía a golpes

Los integrantes de la asociación hacen un llamado emotivo a aquellas personas que presuntamente se robaron los regalos sin dar explicaciones, poniendo énfasis en la oportunidad de brindar alegría a 20 niños que aguardan ansiosos la llegada de Navidad.