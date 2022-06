Condenan a 23 años de cárcel a los capturados por el crimen de Marcelo Pecci

El Juez 12 Penal con Funciones de Conocimiento condenó este viernes a los cuatro capturados por la muerte del fiscal Marcelo Pecci, ocurrida el pasado 10 de mayo en la isla de Barú en Cartagena. Lea: El video que muestra cómo se cometió el asesinato contra el fiscal Pecci

Estas personas recibieron una rebaja de pena de 47 años de cárcel, por haber aceptado los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Se trata de Wendre Still Scott, presunto sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; y Eiverson Adrián Zabaleta, quien cumplió labores de transporte. Lea: Presuntos asesinos del fiscal Marcelo Pecci son trasladados a Cartagena

Por su parte, Francisco Correa Galeano, quien estructuró la operación, fue la única persona que no aceptó cargos y su juicio continúa.

PERDÓN

En el marco de esta diligencia los procesados pidieron la palabra para pedir perdón. Marisol Londoño fue la primera en hacerlo. “Quiero pedirle a la nación de Colombia y a ustedes, por el error, que me perdonen, igualmente a la familia del señor Pecci, a Paraguay y al mundo entero que me perdonen. No volveré a cometer un acto de estos, estoy arrepentida de todo corazón”.

Seguida de él habló Wendre Still Scott: “Pido perdón por el hecho cometido, a las autoridades paraguayas, colombianas. No volveré a cometer un error como este”, expresó. Lea también: “Fueron directo a él, a mí no me miraron”: esposa del fiscal Marcelo Pecci

Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, por su parte, se unió a las disculpas y prometió que “no volveré a cometer un delito como este, primera vez que cometo un delito como este. Sé que con una disculpa no voy a resucitar lo que pasó, pero de todo corazón les pido perdón”.

El último en hablar fue Cristian Camilo Monsalve, quien dijo sentirse muy arrepentido por lo que hizo: “he avergonzado a mi familia y estoy totalmente arrepentido, es mi primer delito y el último que cometo en mi vida. No tengo palabras para referirme a la familia, porque sé que con estas disculpas no voy a devolverles a su familiar”, concluyó.

MÁXIMA CONDENA

En esta diligencia uno de los familiares de Pecci, quien habló en representación de toda su familia que se encontraba conectada en la diligencia, pidió la máxima condena en contra de ellos.

“Esperamos y solicitamos que a estas cuatro personas, a estos cuatro criminales que hicieron lo que hicieron, se les aplique la máxima pena que pasen detrás de rejas encerrados y alejados de la sociedad el mayor tiempo de sus vidas posibles, porque a nosotros eso no nos va a devolver a nuestro familiar, pero sí debería impedir que puedan seguir delinquiendo”.