“No encuentro razón para que ese hombre le hiciera eso a Édgar, lo único que pienso es que fue por envidia, porque él no se metía con nadie, era trabajador y no era problemático”.

Eso expresó en la mañana de este martes, en la sede de Medicina Legal, uno de los familiares de Édgar González, el joven asesinado en la mañana del primero de enero en una concurrida calle del barrio La Candelaria.

Una allegada contó lo que pasó ese día. “Eran como las 8 de la mañana y Édgar fue a la tienda a comprar unas cosas para comer. Cuando estaba en el lugar, que no queda lejos de la casa donde vivía, llegó un tipo y lo atacó con un pico de botella. Lo agredió por varias partes y Édgar no pudo hacer nada. Lo mataron injustamente”, agregó.

Se desangró

También dijo que tras la agresión, familiares lo trasladaron a la Clínica Crecer, en el barrio Amberes, donde, según ella “no lo atendieron oportunamente, lo dejaron desangrarse y por eso se murió, porque él pudo salvarse”.

Se conoció que González se dedicaba a oficios varios y, según sus familiares, no conocía a su verdugo; sin embargo, aseguraron que tienen identificado al victimario.

“La Policía no ha hecho nada, no ha estado pendiente al caso. Nosotros ya tenemos el nombre completo de la persona que mató a González y estamos esperando que lo capturen, para que esta muerte no quede impune”, anotó.

En lo que va del año, dos personas han sido asesinadas en La Candelaria: Édgar González y Edwin José Marrugo Araque, de 22 años. Este último fue acuchillado en el tórax a manos de un conocido y por un malentendido. El agresor, conocido como ‘Howard’, fue capturado.