Eran las 9:30 de la noche del lunes 2 de noviembre de 2020 cuando a Edwin José Castro Jaraba, más conocido en Bocachica (Isla de Tierrabomba) como ‘Chepe’, le dispararon en medio de la oscuridad mientras caminaba a su casa, en el Barrio Arriba de ese poblado insular.

El joven, de 26 años y dedicado a la artesanía, según su familia, recibió varios balazos, uno de ellos en el tórax. Lo llevaron en lancha a un hospital en Bocagrande, pero los esfuerzos fueron en vano; Edwin murió esa noche. A la mañana siguiente, en la morgue de Medicina Legal, en Cartagena, los parientes de Castro Jaraba informaron que él era padre de una niña de 2 años, y que no le conocían líos recientes.

“Él no tenía problemas con nadie, era muy alegre y le gustaba molestar a la gente con sus bromas, pero no peleaba con nadie. No sabemos que fue lo que pasó ni quién lo hizo”, contó el allegado encargado de retirar sus restos.

La incertidumbre de lo que pasó con el artesano de Bocachica hace cinco meses llegó a su final con la captura, a principios de este mes, de Antonio Escandón González, alias ‘el Pirata’, en el barrio El Bosque.

‘El Pirata’ fue aprehendido en un operativo desplegado en el marco del Plan 100 contra el microtráfico. La Policía informó en un reporte oficial para la prensa que a Escandón se le atribuye su presunta participación en el homicidio de Edwin Castro.

Las investigaciones indican que el crimen habría sido “por el hurto fraccionado de cocaína a la estructura narcotraficante del Clan del Golfo”.