Sobre este caso en particular se comenzaron a tejer varias versiones que familiares del hoy occiso salieron a desmentir. En primera instancia se argumentó que el joven fallecido, un pescador y reconocido compositor de música champeta en la zona del sur de Bolívar, iba conduciendo bajo los efectos del alcohol. La otra versión era que hablaba por su teléfono móvil mientras manejaba, por lo que se distrajo.

“Que investiguen”

Sus allegados piden que se haga una investigación de los hechos pues, Pérez Polo era un muchacho que no tomaba y, aseguraron, que no tenía teléfono celular, pues lo había vendido recientemente.

“’Pacho’ -como lo llamaban- ni tomaba, como primera medida. Dijeron, además, que al momento de ser arrollado iba hablando por teléfono y éste no tenía celular, él lo había vendido. Lo que nos dicen es que la ambulancia, tras que iba a alta velocidad, no llevaba las luces de la sirena, lo que demuestra que las cosas no son como están diciendo”, agregó Edilberto Martínez, tío de la víctima.

Allegados argumentaron que el fallecido no recibió atención médica oportuna, sin embargo, esto también fue desmentido por algunos testigos, quienes aseguraron que sí fue auxiliado, aunque no había mucho qué hacer por su vida.