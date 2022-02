Aquella horrible noche

Su hermana precisó que ese día, al enterarse que le habían pagado, lo persuadió para que no saliera por ser de noche, pero Carlos insistió en que iría, pues tenía que salir de algunos compromisos económicos.

Después de haber regresado del cajero –explica–, sintió que el carro se estaba estacionando frente a la casa.

“Nos asomamos. Mi mamá y yo nos paramos para ir a abrirle la reja. No había pasado un minuto cuando sentimos la ráfaga de disparos. Nos preocupamos porque él no se bajaba, seguía parqueado, no apagaba las luces del carro. No encontrábamos las llaves y cuando logramos abrir, mi mamá sale para el carro. Yo lo que recuerdo es que vi a mi mamá bañada en sangre”.

El cuñado del médico herido y un vecino fueron quienes lo llevaron a la misma clínica donde momentos antes se había despedido de sus colegas tras culminar su jornada laboral. “Allá lo reanimaron como por 40 minutos, pero después nos dan esa terrible noticia de su muerte”.

Todos en llantos y nadie podía creer lo que había pasado. En ese instante se pensó que había sido para atracarlo, pues acababa de llegar del cajero.

“Son muchas las noches sin dormir y a veces pienso que es mentira e imagino que en cualquier momento llegará”, relató la mamá.