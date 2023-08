“Cobardes”: jefe de Los Costeños envió mensaje a los asesinos de su papá

“A los cobardes que mataron a mi padre, a los cobardes Roberto Vega, su madre y hermano, a los funcionarios al servicio de los Vega y a Digno, quiero que sepan que yo los perdono y que no soy igual que ustedes, que desde su cobardía envían tres sicarios a matar un campesino, de 74 años, solo y desarmado”, dijo ‘Castor’.

Al presidente Gustavo Petro le envió un mensaje: “con toda la tristeza que me embarga quiero dejar claro que mi voluntad de paz es fuerte y que esta provocación es una más de las artimañas que utilizan quienes se lucran de la guerra y del dolor de un pueblo que pide paz. No solo enterramos a mi padre, también enterramos un campesino, un amigo, un líder por los derechos de su comunidad. Esto no es solo un homicidio contra mi familia, es también un homicidio contra la paz”, añadió.