El reporte que las autoridades entregaron sobre el aparatoso choque señala que Juan Esteban Castro, conductor del carro particular, les manifestó que “se voló el semáforo porque unos hombres lo estaban siguiendo desde una moto y presuntamente tenían intenciones de hurtarle sus pertenencias”. Esa versión, sin embargo, les resulta increíble a los que iban en el carro de servicio público, de placas WGL-646.

Según el relato del hombre, ellos iban por la Avenida del Lago, por el semáforo que está en inmediaciones al puente Jiménez, cuando el carro particular los arrolló. “Los del otro vehículo iban en sentido Pie de la Popa- Manga, y no respetaron el semáforo. Nosotros pasamos porque el nuestro estaba en verde”. Lea aquí: Por evitar supuesto hurto, conductor provoca accidente en Av. del Lago

“Agradecidos de que todos estamos vivos. Algunos aún en la clínica, pero vivos”. Los pasajeros del taxi que chocó contra un carro particular en la madrugada del domingo dieron su versión sobre lo sucedido.

“Yo estaba ahí, me golpeé, pero fui el que quedó mejor y no vi ninguna moto”, explicó Cavadía Sequeda, que tuvo que ser trasladado a la Clínica Higea, pero fue dado de alta el mismo día a las ocho de la mañana. Su esposa y cuñada no corrieron con la misma suerte.

Con fracturas y puntos

“Gracias a Dios”, repiten Roberto y su hermana cada vez que hablan del choque, pues, aseguran que a pesar de haber sido grave no cobró vidas humanas y solo hubo pérdidas materiales. “Laura y Andrea permanecen hospitalizadas en la Clínica Higea, a la espera de procedimientos”, dijeron los hermanos. Le puede interesar: Tres jóvenes murieron en un accidente de tránsito en Córdoba

La primera mujer necesita cirugía, ya que se fracturó; la segunda, afirma Roberto, está en shock desde el accidente y tiene unos 20 puntos en la cara, por lo que también podría ser intervenida.

“Estamos es pendiente a ellas, a lo que necesiten”. La hermana de Cavadía, que no estuvo en el choque, pero ha estado al tanto de todo, manifestó que su prioridad ahora es la salud de las mujeres. Las responsabilidades del choque será un asunto a futuro, que también desean aclarar.