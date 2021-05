Rabia, intranquilidad y frustración son los sentimientos que han invadido a la familia del joven Maicol Ramos Reyes (17 años). El pasado 17 de abril, un sujeto le arrebató la vida en la puerta de su casa, en el barrio Boston, del municipio de Magangué.

Una de las versiones que manejan los allegados del joven es que dos sicarios en moto llegaron a una esquina del barrio donde departían varios vecinos con la intención de dispararle a un individuo apodado ‘el Waltico’.

Maicol, al sentir el alboroto, salió de su vivienda a ver qué pasaba y en ese momento uno de los sicarios descargó su arma contra el grupo de personas que se encontraban en el lugar. Sucedió lo inesperado, las balas alcanzaron al adolescente, matándolo al instante.

Maicol recibió dos balazos, uno en el pecho y el otro en la cabeza. Uno de los vecinos de la víctima dijo que “Maicol, al ver a los sicarios, alcanzó a decirles que no le dispararan porque él no tenía nada que ver con lo que sucedía, pero a este no le importaron sus palabras”.

Capturado

En operativos realizados por la Policía de Bolívar, y gracias a información brindada por la comunidad, lograron dar con la captura del presunto autor material del homicidio de Maicol.

El aprehendido fue identificado como Janer Martínez, de 23 años. Cuando fue sorprendido por los uniformados, amenazó a una persona con arma blanca para evadir la captura y así poder huir del lugar.

Según reporte policial, este presunto delincuente tiene anotaciones por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y homicidio. También es requerido mediante orden de captura del Juzgado Tercero promiscuo municipal de Magangué.

El sujeto fue puesto en manos de las autoridades correspondientes para el debido proceso.