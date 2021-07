“Me decía que él salía de la casa en la noche a trabajar, se iba a tocar acordeón y regresaba ya en la madrugada. Algunas veces cuando él regresaba, la maltrataba física y psicológicamente, me contaba ella”, dice una de sus amigas, precisando que Serna era víctima de un terror psicológico tremendo.

El jueves terminó la etapa probatoria en el juicio oral y en ella salió a relucir no solo la manera cómo ocurrió el crimen, sino cómo el procesado trató de ocultar evidencias y cómo expertos en criminalística de la Fiscalía y de la Sijín, y de peritos forenses de Medicina Legal, comprobaron que el pie encontrado tres días después en el canal Calicanto, en Olaya Herrera, era de la mujer, de 55 años.

¡Escabroso!

Ese 26 de mayo, Zenaida llegó a su casa, donde vivía con Miguel, pero de allí nunca la vieron salir. Su compañero no denunció la desaparición, pero quienes sí lo hicieron fueron sus compañeras de trabajo en Mamonal, a quienes les pareció extraño que no fuera a laborar.

Miguel no buscó a su mujer y en cambio adujo en una demanda que ella lo había abandonado. Tres días después de la desaparición, hallaron en un pie en el canal Calicanto y poco después se demostraría con análisis forenses que era de Zenaida, tras ser cotejado con pruebas de ADN con el hijo y un hermano de la víctima.

Pese a la desaparición extraña de su mujer, Miguel nunca compareció ante las autoridades para dar su versión de los hechos. Dos años después, la Fiscal Séptima Especializada consiguió una orden de captura contra él y fue así como lo aprehendieron el 16 de mayo de 2018.

La Fiscalía expuso en la audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez que el pie encontrado el 29 de mayo de 2016 en el canal Calicanto era de Zenaida y eso fue pieza clave para confirmar la presunción de que Rodríguez la habría desmembrado después de matarla.

Según el ente acusador, el homicidio fue en una de las habitaciones de la casa de Zenaida, donde agentes criminalísticos, apoyados de sustancias especiales, hallaron rastros de sangre en las paredes, muy a pesar de que Rodríguez presuntamente las habría pintado o echado cemento para cubrir la evidencia.

Un vecino manifestó que posterior a los días de la desaparición de Zenaida vieron salir a Miguel varias veces con un maletín, en el que se presume pudo haber transportado las partes del cuerpo de la mujer a algún sitio hasta ahora desconocido por las autoridades.

Cuando desapareció, a Zenaida solo le faltaba un año para pensionarse y le había manifestado a sus parientes que quería dejar a Miguel por los maltratos y que se iría a vivir a Cúcuta (Norte de Santander).

El resto del cuerpo de Zenaida aún no ha sido encontrado. El procesado por este hecho y compañero sentimental de la víctima, Miguel Rodríguez, no ha entregado información certera de lo que sucedió con su mujer y ha declarado que él no fue quién la desapareció y asesinó.

