Caso Chochó: Los padres de Núñez lo convencieron a que se entregara

“Mi papá siempre me asesoró, manifestándome que sí había oportunidad de encontrar justicia en este caso, no solo para los familiares de las víctimas, sino para mí, porque Dios no mira categorías en los pecados, Él los perdona todos”, enfatizó.

Benjamín Darío, quien está recluido en la cárcel de La Dorada (Caldas), dijo saber que traicionó los principios enseñados por su padre y su madre de respetar la vida de los demás, de reconocer a todos como personas y seres humanos.

“Desde que salí de Colombia y hasta llegar a México yo me pregunté por qué yo había hecho eso, no lo entendía. Entonces, como hijo de Dios y conocedor de la Palabra, me refugié en ella, y Dios me mostró el camino, y aun así Él me perdonó”, expresó.

Durante la audiencia de presentación del acuerdo que hizo con la Fiscalía, el teniente coronel dijo también: “A Yamit Henao, mi conductor; a Álvaro Álvarez, mi escolta; a la patrullera Diana Puerta, quien fue una de las primeras que atendió el caso; a Uber Mieles y Leila Ávila, les pido disculpas porque ellos no tienen nada que ver con este triple homicidio que yo cometí”.

Cabe anotar que muchos ciudadanos, a través de las redes sociales, expresan que no entienden como una persona asesina a tres jóvenes, cuando minutos, supuestamente, los defendía para que no les siguieran golpeando.