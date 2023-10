‘Capulina’, de 45 años, fue asesinado a bala por pretender a una niña de 13

Pero la muerte de Ómar Tarazona no está relacionada con su adicción, fue por, presuntamente, pretender a una menor de 13 años de edad, el motivo por el que un familiar de la pequeña lo asesinó, según el relato de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Lea aquí: Dos murieron: los angustiosos momentos tras caída de obreros de una antena

Ómar Tarazona, que vivía a una cuadra del inmueble donde fue asesinado, llegó al lugar y sostuvo una discusión con el padrastro de la menor. Este último le recriminaba por pretender a su hijastra y no tener en cuenta la diferencia de edades: 45 y 13 años.

"Te amo papá, yo quería que usted cambiara", fue el grito desconsolado de su hija. "A pesar de haber caído en las drogas te quiero, eras mi espejo del porqué debo rechazar el consumo de drogas. No has salido de ese mundo, pero jamás pierdo la esperanza de verte recuperado, nunca me avergonzaré de que seas mi padre, porque padre es padre a pesar de cual sea su situación", precisó.

Del agresor, según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sería un sujeto conocido como ‘Rubén’ de 43 años, de oficio mensajero y padrastro de la menor de 13 años.