Ya en el 2018 en Barranquilla hubo otros operativos y también se capturó a personas por este mismo caso, que tiene vinculados a jueces, funcionarios judiciales de juzgados laborales y abogados.

Se conoció que en el operativo liderado por un grupo de la Dijin, participaron miembros que llegaron desde la Capital de la República.

El número de detenidos no se especificó, pero están entre 8 y 15 personas, ya que muchos de los investigados no se encontraban en sus residencias cuando llegaron los del operativo. Muchos de ellos se encuentran en las instalaciones de una guarnición militar en el Atlántico. No se conoce si serán trasladados a Bogotá o los dejarán en la Costa.

En las próximas horas serán presentados ante un juez con funciones de control de garantías para la legalización de capturas.