Capturan a ex alcalde de Los Palmitos, Manuel Pérez Mendívil

Manuel Pérez Mendívil, ex alcalde del municipio de Los Palmitos fue capturado por el CTI y el Gaula Militar en operativos desarrollados la mañana de este viernes junto a varios ex funcionarios de la Administración municipal.

Pérez Mendívil, esposo de la actual alcaldesa Diana Pérez Márquez, junto a dos ex secretarias, un ex concejal y un concejal, es señalado por las autoridades de fraude procesal y falsedad en documento público.

Los otros arrestados son la ex secretaria de Planeación, Leidy Diana Peralta Gómez; la ex secretaria del Interior, Zaida Cecilia Narváez Palencia; el ex concejal Luis Eduardo Díaz Santos y el concejal Carlos Alberto Corales Pérez.

Según la Fiscalía General de la Nación, el de febrero de 2015 el ex mandatario con respaldo de las otras personas, solicitó al Instituto Agustín Codazzi la incorporación de un bien rural al suelo urbano con documentos falsificados.

Presuntamente, por medio del Acuerdo 04 del 14 de noviembre de 2014, al parecer emitido por el Concejo de Los Palmitos, el Plan de Ordenamiento Territorial fue modificado parcialmente para favorecer un proyecto de vivienda de interés social.

Tras ser atrapados en sus viviendas, los cuatro capturados fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas serán sometidos a las respectivas audiencias preliminares.