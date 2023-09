Buscan a contador que desapareció en El Recreo: su moto tampoco aparece

Su esposa, en entrevista con El Universal, contó que “Jair salió a las 8 de la mañana de nuestra casa y se dirigió a hacer unas vueltas. No tenía su celular porque justamente el día anterior se le dañó y lo llevó a un sitio, en San Fernando, para que se lo arreglaran, tampoco me dijo para dónde iba”.

Añadió que “todo marchaba normal, pero a las 4 de la tarde no llegó a una cita importante que tenía con unos parientes sobre temas de su trabajo. Eso me preocupó, pero al rato me llamó para que lo excusara con ellos por no ir y me explicó que estaba en una reunión que le salió en el municipio de Santa Catalina”.

La mujer dijo que él se fue en su moto y que en la llamada se notaba tranquilo. Le aseguró que ya iba para la casa y que no se preocupara, pero pasaron las horas y Jair no llegó. Cuando eran las 10 de la noche, la mujer comenzó a alertar a sus allegados. Lea: ¿Perdón total? Así avanza juicio contra el “cerebro” del asesinato de Pecci

“Él no hacía eso, por eso sentí que tenía que comenzar a buscarlo. Ya estamos recibiendo ayuda del CTI de la Fiscalía y vamos a clínicas, hospitales y todos los sitios donde pueda estar. La moto no aparecer”, señaló la mujer.

La familiar agregó que, por medio de investigaciones llegaron a tener acceso a cámaras de seguridad de negocios en las entradas terrestres a la ciudad, es así como captaron a Jair entrando en su moto a Cartagena, a eso de las 5:30 p. m., de ese martes, por la Terminal de Transportes.