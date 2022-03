Zozobra y preocupación, esos son los sentimientos que rodean a la familia del menor Ángel Gabriel Rodríguez Silva, de 16 años, desaparecido desde la tarde del miércoles en el barrio Arroz Barato.

Su padre, Wilson Rodríguez, dice que le perdieron la pista cuando salió del colegio. “Él estudia en el colegio San Francisco de Asís y ese día salió a las 4 de la tarde, desde entonces nadie lo ha visto aunque algunas personas manifestaron que lo vieron en el sector Puerta de Hierro”, dijo el papá.

Puerta de Hierro es una zona cercana a Arroz Barato pero el padre dice que su hijo muy poco va a ese sitio. “No contesta el celular, no ve los mensajes de WhatsApp y eso nos preocupa mucho porque él no es así”, añadió.

Cuenta que el menor no ha manifestado deseos de irse de su casa y que ha estado muy aplicado en las clases. “Es un chico que no sale lejos, que no se pierde. Está en la Policía Cívica y en una escuela de fútbol porque nos gusta apoyarlo en todo”, señaló.

En el momento de su desaparición el menor vestía suéter, pantalón y zapatos color blanco. También usaba una gorra negra y un bolso verde. Es de piel blanca y cabello castaño. Vive con sus padres en Policarpa.

Si lo ha visto, puede llamar al número 323-3369498.