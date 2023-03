Bus que se accidentó en vía Barranquilla-Santa Marta salió de Cartagena

“Yo me puse una toalla en la cabeza y sentí el estruendo. Ya cuando me doy cuenta estamos dando vueltas en el aire. Me golpee la cabeza, pero no perdí el conocimiento, pero me cayó un montón de gente encima”, declaró a un medio de comunicación de Barranquilla Roberto Oblea, quien tomó el bus desde Cartagena la noche de ayer.