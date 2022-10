Buen esposo y padre: así era mototaxista muerto en accidente en La Consolata

A Deiving Roger Batista Solera le gustaba salir temprano de su casa para laborar como mototaxista por las carreteras de Cartagena. Con el refrán de que “al que madruga Dios le ayuda”, el hombre agarraba su moto marca Honda CV 100 de placa WYX-88C para buscar carreras y todo lo hacía pensando en su bienestar y, sobre todo, en el de su familia.

Este sábado 1 de octubre, a las 8 de la mañana, Deiving transitaba por el sector Las Cuatro Cruces, en el barrio La Consolata, y cuando estaba a unos metros del semáforo, su vida tuvo punto final.

Lea aquí: Habría hecho cruce indebido: Bus de Transcaribe mata a mototaxista

El hombre, de 48 años, quedó debajo de las llantas delanteras de un bus de Transcaribe. Según testigos, el mototaxista hizo un cruce indebido y no se percató que muy cerca venía el vehículo que lo terminó arrollando.

“Él señor no iba duro, pero se metió por una parte que no debía para cruzar a la otra vía, sin darse cuenta que atrás venía el bus. Lastimosamente el carro no frenó inmediatamente”, dijo una persona que estaba en el lugar de los hechos.