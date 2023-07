Brutal ataque a machete en casa de Loma Fresca: “querían entrar a robar”

“Siento que estoy vivo de milagro, porque si no se meten mis vecinos, me matan esos tipos. Yo no soy de problemas ni de venganzas, por eso solo quiero que las autoridades capturen a los responsables y que la justicia se haga sentir”.

Eso expresa Samuel Carrillo Alzuzar mientras muestra varias heridas con puntos sutura en su cuerpo, en las instalaciones de Medicina Legal de Cartagena. El hombre, de 59 años, fue atacado a cuchillo y piedras por un grupo de jóvenes en riesgo, según relata. Agrega que ocurrió en la madrugada del pasado lunes 10 de julio en su casa del sector Tamarindo, en el barrio Loma Fresca.