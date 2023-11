Brutal asesinato de una mujer: dos “amigos” la hicieron salir de su casa

El cadáver yacía en una zona enmontada que está en la parte posterior de un motel, cerca de Villa Estrella y al sector Las Américas, de Olaya Herrera.

“Yo comencé a llamar a mi mamá a su celular y a las 8.30 de la noche fue que me respondió ‘el Enano’. Le pregunté por ella y me dijo que estaba en el baño. Le insistí que me la pasara y me colgó”, cuenta la hija de Yaniris. Le puede interesar: Yasuris, la joven que murió en ataque sicarial que no era contra ella