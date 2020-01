Bomberos atendieron 2.519

Frente a estas cifras, el Comandante de Bomberos destacó la importancia de la labor que realiza el grupo de Educación Comunitaria de la institución.

“Cuando nos preparamos para una temporada seca resulta de gran apoyo que la ciudadanía atienda las recomendaciones para evitar hechos lamentables frente a la presencia de las abejas africanizadas, que debe ser reportada al 119 sin ocasionar perturbación a las mismas”, indicó Joel Barrios Zúñiga.

“Con relación a los forestales se recomienda a la comunidad evitar la quema de basuras, y reportar a las autoridades ambientales y de Policía las quemas indiscriminadas para la siembra o limpieza de lotes que realizan personas inescrupulosas”, agrega el oficial.

El oficial recordó que para prevenir incendios en viviendas es vital mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y aparatos electrodomésticos, cerrar la llave de la estufa si no se está utilizando y no permitir el uso de las mismas por parte de los niños; así mismo apagar las veladoras en ausencia de personas y no sobrecargar las instalaciones eléctricas.