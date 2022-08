“Ayúdame, no me dejes morir”: Sicario mató a mototaxi en el 13 de Junio

Ver morir a un ser amado en sus brazos debe ser el hecho más impactante y doloroso que alguien pueda presenciar. En la Calle Sevilla, del barrio 13 de Junio, a un chico, de 17 años, le tocó vivir ese momento y ahora el dolor no lo deja ni respirar.

El menor fue testigo de cómo dos sicarios llegaron hasta donde estaba él y dos amigos y asesinaron de siete balazos a su padre, el mototaxista Luis Eduardo Jiménez Guerrero, de 38 años. Ocurrió el domingo, a las 10 de la noche.

Triste relato

“Luis estaba con su hijo y dos amigos más charlando en una esquina, frente a las llamadas casas azules, donde está la estación de mototaxis en la que trabajaba. En ese momento llegaron dos tipos, dispararon y huyeron en moto. A Luis le dieron siete tiros y uno de sus amigos resultó herido”, contó una familiar de la víctima.

“El hijo de Luis no tuvo tiempo de llorar ni pedir auxilio, solo sacó fuerzas y levantó del suelo a su padre, que le decía ‘hijo, ayúdame, no me dejes morir’”, agregó la pariente.

El menor subió a una moto y llevó a su progenitor al CAP de Olaya, que está a solo unos metros, pero ya había muerto. Luis vivía cerca del lugar de los hechos.