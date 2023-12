¡Atroz! Dos mujeres mataron a cuchilladas a un hombre en San Fernando

El asesinato de un hombre en plena vía pública del barrio San Fernando dejó dudas y preguntas aún sin resolver. Uniformados de la Policía Metropolitana atendieron el hecho y se trasladaron hasta el lugar, pero aún no hay detalles de lo que ocurrió en la tarde del lunes 25 de diciembre.

Lo único que se ha dado a conocer es que la muerte del hombre la habrían ocasionado dos mujeres, que supuestamente lo atacaron a cuchilladas y dejaron tendido en el suelo. Le interesa: Identifican a joven que sicario asesinó en Olaya Herrera: tenía 21 años

La información preliminar asegura que el crimen ocurrió en medio de un hurto y que personas que estaban en el sector vieron lo que pasó. Dicen que fue muy rápido y confuso, por lo que no es claro quién estaba atracando. De las supuestas responsables no hay información, la Policía no se ha pronunciado.