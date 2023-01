Atroz asesinato de menor 17 años en Marialabaja sigue impune: habla su mamá

“Quisiera saber si para nosotros los pobres no hay justicia cuando ocurre un caso de estos. Los de la Sijín dicen que están trabajando, que están investigando y se le respeta su palabra. La alcaldesa de Marialabaja ofreció 15 millones de pesos por los responsables del crimen de mi hija, pero no se pronunció más, todo quedó paralizado”.

“Mi hija no se metía con nadie, no merecía esto, no le hacía daño a ninguna persona. Queremos que llegue la justicia por eso le pedimos al que sepa algo de lo que pasó que mande una carta a la Sijín, que diga algo y que nos ayude con la información que tenga. Son siete meses y para todos ella está olvidada y no es justo. Por favor, ayúdenme a que no quede impune”, apuntó la madre con desespero.

El sufrimiento que vive esta mamá se siente en sus palabras y la expresión de sus ojos y es que a ‘Yoli’, una estudiante de décimo grado que los fines de semana trabajaba en un punto frío, la asesinaron de la forma más cruel y, al parecer, no hay un solo rastro de su verdugo.

