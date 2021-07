El dolor en una rodilla hizo que Dawin Antonio Hernández Reyes, de 42 años y de nacionalidad venezolana, saliera más temprano que nunca a trabajar como mototaxista, el miércoles.

Marelbys, quien dice ser su amiga desde hace mucho tiempo, recuerda esa mañana. “Se levantó temprano y me dijo que iba a laborar para comprar medicamentos para ese dolor. Él siempre trabajaba en la noche, pero ese día madrugó”, dijo la mujer, quien aseguró que vivían en la Calle Córdoba, del barrio Junín.

La mujer relató, sentada en las afueras de Medicina Legal, que Dawin salió y de una logró carreras. “En una de esas se fue para los lados de La Esperanza, sin pensar que allá encontraría la muerte”, anotó.

Y sí, fue una cruel muerte para el venezolano que solo tenía dos años viviendo en Cartagena. Según cuenta Marelbys, Dawin fue víctima de un atraco donde no solo se le llevaron la moto, sino la vida “de la forma más brutal que existe”.

“Eran como las 10 de la mañana cuando me avisaron que se estaba murieron en un puesto de salud. Yo me fui para allá porque él vivía solo en esta ciudad y la verdad es que era una muy buena persona conmigo y con mi familia”, contó la amiga.

Añadió que el hombre fue interceptado por unos sujetos y que, tras quitarle la moto, comenzaron a pegarle con piedras, palos y le dieron una cuchillada.

“Hay un video donde se ve cuando comienzan a pegarle, no solo los ladrones, sino gente de ese barrio. Me da dolor porque Dawin compró esa moto para sobrevivir, la tenía bien de papeles para no tener problemas y mira cómo lo mataron, linchado”, comentó.

La moto era una Boxer, de color negro y, supuestamente ya está siendo buscada por la Policía. La allegada dijo que supo sobre la captura de dos hombres por el hecho. “Están en la estación de Chambacú, uno es alias ‘Alex’ y el otro ‘Ángel’, esperamos que se haga justicia”, expresó.

A pesar de esa afirmación, la Policía Metropolitana no ha entregado reporte oficial.

Por un celular

El tema de seguridad sigue preocupando a los ciudadanos, pues el caso de Dawin no es el único en los últimos días. En la madrugada del domingo, en el sector Nueva Venecia, de Nelson Mandela, justo al frente de la cancha múltiple La Manuela, un joven fue baleado en la cabeza en medio de un aparente atraco.

Un familiar de la víctima, identificada como Leder Vergara, de 33 años y oriunda de San Onofre -Sucre- contó a este medio que “él estaba con un tío en una moto. Era como la 1 de la madrugada, y como pasaban por la zona y vieron un puesto de fritos, llegaron para comprar e irse para la casa. En ese momento aparecieron los ladrones”.

Añadió que el joven, quien era maestro de construcción y tenía más de cinco años viviendo en Cartagena, presenció cuando los tipos le arrebataron el celular a su tío e intentó defenderlo. “Al parecer hubo una trifulca entre gente del barrio. Cuando se escuchó el balazo, mi tío miró al piso y vio a Leder en el suelo. Lo llevaron a una clínica, pero murió a las pocas horas”, anotó.

El balazo habría sido con un changón -arma artesanal- y según el familiar, Leder posiblemente conoció a los delincuentes. “Yo pienso que sí sabía quienes eran y por eso lo mataron. Dicen que hay cámaras de seguridad en el sitio, ojalá la Policía investigue”, manifestó.

La víctima fue sepultada en San Onofre, donde lo esperaban sus tres hijos y demás familiares. La Policía tampoco entregó información oficial sobre el hecho.

