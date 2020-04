¿Atraco o riña? Vendedor de plátanos fue asesinado en Camino del Medio

Mientras eso ocurría, su mirada quedaba perdida y cómo preguntándose por qué tenía que ocurrirle eso a su progenitor. Lo que relata es lo que le han comentado, más no es la certeza de lo que le ocurrió a Holman Enrique Ramos Negrete, de 44 años.

Comenta que diariamente su padre salía a las 5 de la mañana a buscar plátanos para venderlos. Esa misma rutina la hizo el jueves en la mañana, como acostumbraba.

“Ese día se llevó la bicicleta. Lo que nos comentan es que, no sé si una o dos personas, cuando iba por el Camino del Medio, cerca del colegio Ciudad de Tunja, lo intentaron atracar supuestamente para robarle. Él como que no se dejó y lo hirieron en una pierna, afectándole la vena. Nos dicen que eso fue como a las 10 de la mañana”, indicó.

Esa es una versión confusa para ella pues, asegura que su papá, herido, tomó la bicicleta y llegó al CAP de la Candelaria. “Él mismo llegó allá para que lo atendieran. Pero como que perdió mucha sangre y falleció”, explicó.

Otra versión que relata es que tal vez el atraco pudo haber sido para quitarle el dinero de lo que habría producido por la venta del día. “Él llegó sin dinero”, contó.

Salió por necesidad

Yaniris Romero comentó que ella vivía con su padre, su madre y cuatro hermanos, en el sector Nuevo Paraíso de Olaya Herrera. Indicó que si bien estaba prohibido salir de sus casas, su papá se vio en esa necesidad porque él era una de esas miles de personas que trabajan el día a día, para poder alimentar a sus familias.

Añadió que: “Nosotros no hemos recibido ningún mercado. ¿Cómo hace un señor que trabaja diariamente para poder llevarnos el pan? El día que no trabajaba no había nada”, dijo con voz entrecortada.

Le pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para que se capture a quién o quiénes le causaron este daño irreparable a la familia.

Dos capturados

Aunque la Policía Metropolitana de Cartagena no entregó detalles de lo sucedido, indicó que Holman Enrique Ramos Negrete, natural de Lorica -Córdoba-, quedó herido luego de sostener una riña con dos personas, por razones que aún se desconocen. El fallecido presentó una herida hecha con una navaja, en la pierna derecha, la cual además tenía fracturada. Por este hecho fueron capturados Marcial Cortés Batista, de 38 años y José Luis Cortés Vitola, 35, presuntos responsables de este homicidio ocurrido el jueves en la mañana.