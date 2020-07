¿Asuntos personales? Hay nuevos detalles por crimen de abogado

Las investigaciones por el asesinato del abogado penalista Sergio Andrés Díaz Barrios, ocurrido el martes a las 7 de la mañana en el barrio Los Alpes, podrían dar un giro de 180 grados.

Para la familia de Díaz, quien cumpliría 31 años este martes 21 de julio, el robo de su reloj, una cadena y un portafolio que tenía dentro de su carro, pudo ser una maniobra para desviar el que sería el verdadero móvil de este homicidio que ha causado conmoción en la ciudad.

Para el tío de la víctima, Luis Felipe Barrios Zapata, “asuntos personales” estarían detrás del crimen. En diálogo con El Universal, vía celular, confirmó que esos problemas personales comenzaron hace cuatro años, cuando dos hombres entraron a la casa de su sobrino para agredirlo.

“Ese día yo estaba en la casa y no dejé entrar al tipo. Ambos forcejeamos y el hombre me agarró por el cuello, pero como la Policía llegó rápida, la cosa no pasó a mayores. A mi sobrino no alcanzaron a hacerle daño”, cuenta Barrios Zapata.

Para esa época, dice su tío, Sergio Andrés trabajaba independiente y al poco tiempo comenzó a laborar en el SENA.

A raíz de ese incidente, el joven puso el hecho en conocimiento de las autoridades y hubo hasta una orden de protección policial para él y su familia en su residencia, en Puerta de Los Alpes. Las amenazas en su contra cesaron y la situación aparentemente se calmó.

Díaz Barrios fue escalando profesionalmente, y tras recibir hace tres meses su diploma de especialista en Derecho Procesal Penal por parte de la Universidad Externado de Colombia, fue llamado a trabajar como registrador auxiliar de Cartagena en la notaría que está en el barrio Ceballos.

Justamente cuando comenzaba esa nueva labor, reaparecieron esas amenazas, más aún cuando ya no gozaba con protección policial, según su tío. Asegura Luis Felipe que su sobrino, incluso, le dijo hace algunos meses que había visto a dos sujetos sospechosos rondando por su casa.

Bajo esas circunstancias, Sergio Díaz siguió haciendo su vida normal, y fue así como el martes, a las 7 de la mañana, salió de su casa no sin antes despedirse de su mamá, con quien residía. A los pocos segundos, sonaron los balazos.