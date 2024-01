Asistentes al sepelio de líder comunal de La Candelaria quemaron una vivienda

Tal parece que en la vivienda no habían personas ya que no se han reportado heridos; sin embargo, vecinos de la vivienda rechazan lo ocurrido y piden acompañamiento por parte de la Policía. Afirman que no hubo patrulleros en el multitudinario recorrido.

El alcalde Dumek Turbay escribió en su cuenta de X: “quemar la vivienda del presunto responsable de la muerte de un líder en La Candelaria, es un acto que rechazamos tajantemente. Los responsables deben ser judicializados y castigados como corresponde; la justicia por mano propia jamás será una salida válida”.