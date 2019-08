Así robaron $1.478 millones de un banco en Cartagena

Según la Policía, las investigaciones han avanzado mucho, y aunque no hay capturas, hay identificaciones, toda vez que en el escandaloso hurto estarían comprometidos exfuncionarios de una empresa de seguridad.

En cuatro pasos

Al llegar al banco, tres sujetos bajaron del carro y se hicieron pasar por empleados de la empresa recaudadora del dinero. El hecho de que portaban carnés idénticos a los originales hizo que los vigilantes del banco no sospecharan. El segundo paso fue un éxito.

¿Alarma!

Respuesta de Prosegur

Tras el robo de los casi $1.500 millones, la empresa Prosegur Cash manifestó que su protocolo de seguridad es de los mejores, entregando detalles de cómo es el procedimiento para tal fin en las entidades con las que tienen convenio.

Según la empresa recaudadora, ellos para asegurar que su trabajo no se vea afectado cumplen con una serie de pasos. El primero es no tener una ruta única para el procedimiento, sino que es una “programación dinámica que determina la operación y bajo los estándares de seguridad de la compañía”, en otras palabras, no repiten ruta cuando van a recoger el dinero ni horarios.

La Policía dice que de los tres implicados en el millonario hurto se tiene la plena identificación porque habían laborado en una empresa de valores anteriormente, razón por la que sabrían qué hacer en esas situaciones.