Gracias al plan ‘Navidad próspera y segura’, y en conjunto con Infantería de Marina de la Armada Nacional, se logra la aprehensión de estas personas que, según las autoridades, “obligaban” a las personas a pagar, al parecer, un dinero por el servicio a cambio de no ser víctimas de hurto u otros delitos.

Qué dice la Policía

“No extorsionamos”

Este medio se comunicó con Jhon Carlos Ovalle, familiar de uno de los aprehendidos. “Mi hermano es Iván Ovalle Castrillón, representante legal de una de las organizaciones capturadas. Entre los 32 aprehendidos hay miembros de varios grupos que trabajaban en distintas comunidades. El grupo de mi hermano se llama Tactical Segurity 2019 y cuenta con autorización de la Junta de Acción Comunal, está registrado en la Cámara de Comercio y cuenta con las firmas de moradores del sector que cuidamos. Somos 18 personas, entre ellas una mujer”, dijo.

Manifiesta estar sorprendido con la noticia. “Esta organización es comunitaria y, por lo menos en nuestro grupo, no usamos armas ilegales, la que tenemos tiene documentación. Los elementos de comunicación que nos incautaron cuentan con documentos legales y los compramos en mercado libre. Son boquitoquis que cualquiera puede usar”.

“Espero que no sigan diciendo que estamos extorsionando, por lo menos nuestro grupo no hace eso. No sabemos qué hace o porqué hicieron denuncias, pero si usted habla con los vecinos que cuidamos, ellos le dirán cómo trabajamos. Duramos varias horas a manos de la Policía, pero ya todos estamos libres y nos devolvieron los elementos incautados. Gracias a los vecinos que nos están apoyando”, aseguró.