Tengo el corazón destrozado, pero saco fuerzas para pedirle a las autoridades que investiguen y den con los responsables. Mi hijo ya no está, pero quiero que esto no lo viva otra familia”.

¿Cómo ocurrió?

Martha contó que “el 31 de mayo, mi hijo salió de la casa, en el barrio Alameda La Victoria, a las 2:40 de la tarde. Me dijo que iba a realizar una mudanza en Barranquilla. Yo no lo vi mal porque nosotros somos una familia de transportadores desde hace muchos años, tenemos varios carros y siempre estamos haciendo viajes”. Agregó que ese viaje lo consiguió por Facebook. “Santiago ofreció su servicio y un tipo lo contactó para llevar unos electrodomésticos. A las 4:50 p. m., me mandó un mensaje y me pasó su ubicación: Baranoa, Atlántico”, recuerda.

La mujer, quien es de Antioquia, afirma que desde las 5:20 p. m., el teléfono estuvo apagado y se empezaron a preocupar porque al siguiente día seguían sin razones del joven, quien se alistaba para estudiar ingeniería civil y se había graduado de bachiller en el colegio Juan José Nieto de El Socorro.

Uno de los dos hermanos de Santiago rastreó el teléfono y fue ubicado en Santo Tomás. “Desde el 1 de junio no se mueve de ese sitio”, dijo.