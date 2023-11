Así era Yazuris, la joven universitaria que un sicario mató por equivocación

“Solo los míos saben el esfuerzo que hago por tener cada una de las cosas que tengo. No me avergüenza vender lo que sea. Estoy orgullosa de mí porque cada cosa que me proponga lo consigo”.

Así se describía Yazuris Rettiz Mejía y así lo publicó en la biografía de su perfil de la red social de Facebook tras comenzar un nuevo emprendimiento: la venta de postres a domicilio.